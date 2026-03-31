Juventus | Yildiz e Zhegrova brillano

Durante la pausa internazionale di fine marzo 2026, Kenan Yildiz e Edon Zhegrova hanno rappresentato le loro nazionali, offrendo prestazioni positive. Le loro prove sul campo sono state notate e apprezzate, portando un sorriso all'allenatore della squadra di club. La loro disponibilità e rendimento sono stati elementi evidenti nelle rispettive partite, in vista delle ultime sfide di campionato.

Kenan Yildiz e Edon Zhegrova hanno risposto presente con le rispettive Nazionali durante la sosta di fine marzo 2026, regalando prestazioni convincenti che fanno sorridere Luciano Spalletti in vista della volata finale di Serie A. Il talento turco della Juventus, Kenan Yildiz, ha segnato un gol di pregevole fattura nella L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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