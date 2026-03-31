Juventus Locatelli a cena con gli azzurri dell’Inter | scatta la polemica
Un semplice incontro a cena tra il centrocampista della nazionale e alcuni giocatori dell’Inter ha suscitato reazioni tra i tifosi della Juventus. La presenza del calciatore con i rappresentanti nerazzurri, infatti, ha acceso una polemica sui social e tra gli appassionati, che hanno criticato l’evento, considerando il gesto come una mancanza di rispetto verso il club. La vicenda ha attirato l’attenzione nel mondo sportivo italiano.
Locatelli a cena con i nerazzurri: i tifosi della Juve non perdonano il capitano Una semplice cena tra compagni di Nazionale è bastata per scatenare le ire di una parte dei tifosi della Juventus. Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, il capitano bianconero Manuel Locatelli è finito al centro L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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