Juventus Locatelli a cena con gli azzurri dell’Inter | scatta la polemica

Un semplice incontro a cena tra il centrocampista della nazionale e alcuni giocatori dell’Inter ha suscitato reazioni tra i tifosi della Juventus. La presenza del calciatore con i rappresentanti nerazzurri, infatti, ha acceso una polemica sui social e tra gli appassionati, che hanno criticato l’evento, considerando il gesto come una mancanza di rispetto verso il club. La vicenda ha attirato l’attenzione nel mondo sportivo italiano.