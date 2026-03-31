Juventus i 44 giorni di Tudor in Premier | i risultati horror del croato

In 44 giorni alla guida del Tottenham, l'allenatore croato ha registrato una serie di sconfitte che hanno portato a risultati molto negativi. Le partite disputate sotto la sua gestione hanno mostrato un andamento tutt'altro che soddisfacente, con numeri che hanno suscitato preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori. La sua esperienza nel club si è conclusa con un bilancio segnato da numeri difficili da giustificare.

I 44 giorni di Tudor al Tottenham sono stati un autentico incubo, con risultati estremamente deludenti e sconfitte a ripetizione. Nel mese e mezzo di panchina del tecnico croato in casa Spurs, arrivato a Febbraio dopo l’esonero di Thomas Frank, non è arrivata nemmeno una vittoria in campionato. I risultati L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, i 44 giorni di Tudor in Premier: i risultati horror del croato Articoli correlati Leggi anche: Tudor riparte dal Tottenham: nuova sfida per il croato in Premier League Tudor Juventus: il tecnico croato ha risolto il contratto con i bianconeri. Ecco la mossa del club sull’ex allenatoreMentre la squadra lavora sul campo agli ordini di Luciano Spalletti per risalire la china in campionato, negli uffici della Continassa si gioca una... Aggiornamenti e notizie su Juventus i 44 giorni di Tudor in... Discussioni sull' argomento Juventus-Vlahovic, si avvicina il rinnovo: a giorni l'incontro decisivo; Dopo la Juve il Tottenham: altro esonero per Tudor; Dopo 665 giorni Milik è tornato calciatore. Viaggio nel suo calvario; I 44 giorni di Tudor come allenatore del Tottenham NON rappresentano il periodo più breve nella storia della Premier League. Inter, Atalanta e Juventus le più rappresentate. Il Milan assente dagli spareggi - facebook.com facebook Per la Juventus Bremer non è incedibile: fissato il prezzo per il suo cartellino [ Tuttosport] x.com