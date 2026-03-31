Juventus e Italia campionato e mondiale | duplici impegni per i bianconeri

La trentunesima giornata del campionato si avvicina e la Juventus si appresta a giocare all’Allianz Stadium contro il Genoa, in un match programmato per lunedì 6 aprile alle 18, nel giorno di Pasquetta. I bianconeri sono impegnati anche con le fasi di qualificazione per il mondiale, che coinvolgono la nazionale italiana e i propri calciatori.

La trentunesima giornata di campionato è ormai alle porte. La Juventus si prepara a scendere in campo all’Allianz Stadium, dove lunedì 6 aprile alle ore 18 (nel giorno di pasquetta) ospiterà il Genoa. Nel frattempo, alla Continassa, Luciano Spalletti prosegue il lavoro sul campo senza i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Cambiaso di nuovo convocato per la sfida decisiva. Mercoledì 1° aprile va in scena la fase conclusiva delle competizioni nazionali. Per l’ Italia, invece, è la notte della verità: questa sera arriverà il verdetto finale, in una sfida da dentro o fuori che vale l’accesso al mondiale. Dal ritiro azzurro, intanto, arrivano notizie positive anche in casa Juventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus e Italia, campionato e mondiale: duplici impegni per i bianconeri Articoli correlati Juventus-Lewandowski, missione a Varsavia: bianconeri pronti al colpo mondialeLa Juventus rompe gli indugi e lancia l’assalto a Robert Lewandowski: la missione diplomatica a Varsavia trasforma la suggestione in una trattativa... U20, 6 i bianconeri in Nazionale: tutti gli impegni della pausaLa pausa per le Nazionali, vede protagonisti sei giovani bianconeri, impegnati tra le qualificazioni europee e gare di preparazione all’europeo del... Tutto quello che riguarda su Juventus e Italia campionato e mondiale... Temi più discussi: Coppa Italia Women | Sala Stampa | Juventus-Fiorentina; Domenica il ritorno delle semifinali su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW: alle 15 Inter-Roma, alle 18 Juventus-Fiorentina; Corsa Champions, 4 squadre per il 4° posto: calendario a confronto a 8 turni dalla fine; Corsa alla Champions, i calendari a confronto. Canzi a Sky: È un traguardo importante. In campionato poca continuità, complimenti a Roma e Inter. Sul futuro di Capeta...La Juventus accede alla finale di Coppa Italia Femminile: battuta la Fiorentina sia all'andata (0-2), che al ritorno (2-1). Le parole del tecnico bianconero Massimiliano Canzi a SkySport dopo ... tuttojuve.com Diretta Atalanta Juventus/ Risultato finale (3-0), streaming video: la chiude Pasalic! (Coppa Italia 2026)Con la diretta Atalanta Juventus vivremo una bella serata di Coppa Italia, ricordiamo allora subito che in questa competizione si contano un totale di diciotto precedenti con la Juventus in vantaggio ... ilsussidiario.net Inter, Atalanta e Juventus le più rappresentate. Il Milan assente dagli spareggi - facebook.com facebook La Juventus senza tifosi non esisterebbe, siamo sempre noi che paghiamo tutto! x.com