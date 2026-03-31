Juventus doppietta di Jonathan David in nazionale Poi si infortuna

Durante una partita con la nazionale, l’attaccante ha segnato due volte, contribuendo in modo determinante al risultato. Poco dopo aver completato la doppietta, ha avvertito un problema fisico che ha reso necessaria la sostituzione. La sua condizione sarà monitorata nei prossimi giorni per valutare eventuali approfondimenti medici.

Jonathan David ha realizzato una doppietta decisiva in nazionale, ma ha accusato problemi subito dopo ed è stato costretto al cambio. David show in nazionale: doppietta su rigore con il Canada, ma da valutare le sue condizioni Jonathan David è tornato a essere decisivo con la maglia del Canada. Nel L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, doppietta di Jonathan David in nazionale. Poi si infortuna. Articoli correlati Juventus, David fa doppietta in nazionaleJonathan David: doppietta su rigore con il Canada, ma il dubbio resta Jonathan David ha appena realizzato una doppietta con la nazionale canadese... Juventus, Marsiglia e Lille interessati a Jonathan David per l’estateJuventus, Jonathan David verso l’addio: possibile ritorno a Lille Il futuro di Jonathan David alla Juventus sembra sempre più lontano dalla... Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento David prova a tenersi la Juve: doppietta col Canada e ritorno al gol dopo due mesi; Dalla doppietta su rigore all'infortunio: Juventus in ansia per Jonathan David; Juve, David esce dal tunnel e salva il Canada con una doppietta: finisce 2-2 contro l'Islanda; Juve, doppietta in nazionale per Jonathan David ma condizioni da valutare dopo il cambio. David si rilancia?Juventus, Jonathan David si rilancia: doppietta col Canada e messaggio a Spalletti Due gol per tornare protagonista e mandare un segnale chiaro a Luciano ... tuttojuve.com Cosa dovrebbe fare la Juve con Jonathan David Qualcuno gli concederebbe una seconda occasione Scrivete la vostra nei commenti facebook Ieri la doppietta di Jonathan David col Canada Ora è pronto a prendersi la Juventus #SerieAEnilive #DAZN x.com