Juventus | Bremer in crisi?

La Juventus ha deciso di rimuovere Gleison Bremer dall'elenco dei giocatori incedibili e ha stabilito un prezzo di mercato per una sua eventuale cessione prevista per l’estate 2026. La scelta arriva in un momento di verifica delle dinamiche interne alla rosa difensiva del club, che ha deciso di mettere in discussione il futuro del difensore brasiliano.

La Juventus ha deciso di mettere in discussione uno dei pilastri della difesa: Gleison Bremer non è più considerato incedibile e la società ha fissato un prezzo preciso per una sua eventuale cessione nell’estate 2026. Secondo Tuttosport di martedì 31 marzo 2026, la dirigenza bianconera ha stabilito una valutazione di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Bremer in crisi? Articoli correlati Juventus: allarme per BremerLa Juventus esce con un ko pesante dall’andata dei playoff di Champions League contro il Galatasaray. Juventus: allarme BremerLa Juventus si avvicina alla trasferta di Udine con alcune incognite in difesa e segnali positivi in attacco. #Juventus, #Bremer al JMedical Approfondimenti e contenuti su Juventus Bremer in crisi Temi più discussi: Juventus-Sassuolo 1-1, le pagelle: Muric strepitoso, Yildiz brilla. Bremer da matita rossa; Juventus, Bremer su Vlahovic: Abbiamo bisogno delle sue qualità, è molto carico; Juventus, Bremer Abbiamo bisogno di Vlahovic; Juventus | crisi del dischetto. Juventus, occhio al futuro di Bremer: apertura ad una clamorosa ipotesi!Cessione Bremer - In casa Juventus si fa strada una possibile cessione illustre in vista dell’estate 2026. Secondo Tuttosport, a ... fantamaster.it Tuttosport - Juventus, Bremer non è più incedibile: la cifra per lasciarlo partire in estateAnche Gleison Bremer potrebbe rientrare nei discorsi di mercato in estate: l'idea della Juventus per il difensore brasiliano. msn.com Il futuro di Bernardo Silva è ancora tutto da scrivere: il calciatore avrebbe scelto il Barcellona, che però tentenna. Juventus in agguato. facebook Le parole di Hasan #Salihamidzic su #Juventus e calcio italiano x.com