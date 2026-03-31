Juvecaserta 2021 e Steel Bucks sinergia strategica tra due realtà sportive della città

Nel 2021, la Juvecaserta e gli Steel Bucks hanno avviato una collaborazione tra le due realtà sportive della città. La partnership coinvolge iniziative congiunte e progetti condivisi, rafforzando la presenza delle squadre locali nel panorama sportivo. La sinergia mira a promuovere lo sviluppo delle discipline e a coinvolgere la comunità cittadina attraverso eventi e attività congiunte.

Tempo di lettura: 2 minuti Due eccellenze della città di Caserta si incontrano nel segno dello sport: Juvecaserta 2021 e Steel Bucks American Football Team danno vita a un accordo di collaborazione con l’obiettivo di generare valore per il territorio, per gli atleti e per i partner che credono nello sport come leva di crescita sociale ed economica. L’incontro avvenuto nei giorni scorsi tra i rappresentanti delle due società? – il vicepresidente di Juvecaserta 2021 Giovanni Carozza e il presidente degli Steel Bucks Paolo De Rosa – non rappresenta soltanto un’intesa formale, ma l’avvio di una visione condivisa per creare un percorso comune che ponga particolare attenzione al reclutamento di nuovi atleti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Articoli correlati Paperdi Juvecaserta 2021, cessione in prestito di PisapiaTempo di lettura: < 1 minutoLa Paperdi Juvecaserta 2021 comunica di aver ceduto per la restante parte della corrente stagione agonistica il... Impegno e sinergia per lo sviluppo delle imprese sportive: l'agenda 2026 di ConfcommercioIniziative sviluppate con il coinvolgimento di attività e associazioni sportive del territorio e incontri formativi dedicati alle principali novità e...