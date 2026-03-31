Jon Hamm | Sì quello nella premiere di Your Friends & Neighbours 2 è il mio sedere

L’attore ha condiviso che nella prima puntata della seconda stagione di Your Friends & Neighbors appare il suo sedere. La serie televisiva ha già attirato l’attenzione sui social media per questa scena, anche prima della messa in onda ufficiale. La stagione è stata annunciata come ricca di momenti sorprendenti, con questo dettaglio che ha generato molte discussioni online.

La nuova stagione di Your Friends & Neighbors non vuole passare inosservata, trasformando un dettaglio inatteso in un momento virale già prima del debutto ufficiale. Jon Hamm conferma senza esitazioni che nella premiere di Your Friends & Neighbors 2 non ha usato controfigure. La serie torna il 3 aprile su Apple TV+ e ottiene già il rinnovo per una terza stagione. Un debutto "senza filtri" che accende il web A volte basta una singola scena per cambiare il tono di una premiere. E nel caso di Jon Hamm, protagonista della serie Apple TV+, il momento in questione è arrivato nei primi minuti della seconda stagione di Your Friends and Neighbors. Una sequenza breve, quasi casuale, che però ha immediatamente catturato l'attenzione del pubblico e acceso . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jon Hamm: "Sì, quello nella premiere di Your Friends & Neighbours 2 è il mio sedere" Articoli correlati Your Friends & Neighbors: Jon Hamm tra furti e segreti nel trailer della seconda stagione. James Marsden si unisce al castApple TV ha svelato oggi il trailer della seconda stagione di Your Friends & Neighbors, l’acclamata dramedy ideata da Jonathan Tropper (Banshee, See). Your Friends & Neighbors | Jon Hamm raddoppia su Apple TV con il rinnovo per la terza stagioneApple TV ha annunciato il rinnovo per la terza stagione di Your Friends & Neighbors, la dramedy di successo che vede protagonista e produttore... Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Grandi ritorni o grandi finali? Novità all star o letterarie? Ecco la TOP10 delle serie tv di aprile 2026; Le serie da vedere ad aprile 2026; 30 serie tv da guardare su Apple Tv – Le novità di aprile 2026; Sì, quello è il sedere di Jon Hamm nella première della seconda stagione di Your Friends and Neighbours. Finalmente Jon Hamm ha il suo film da protagonista, ma forse è troppo tardiC’è stato un periodo, coinciso all’incirca con l’ultima stagione di Mad Men, nel quale sembrava che Jon Hamm potesse diventare il nuovo Brad Pitt, Leo DiCaprio, Matthew McConaughey. Ci si chiedeva ... esquire.com No, non è solo la fonte di uno dei meme più diffusi degli ultimi mesi. Non lo è affatto. E il rischio è proprio questo: mettere in secondo piano il valore della serie, oscurata dall'ormai iconica immagine di Jon Hamm che balla in un locale notturno. Per ora, però, è facebook