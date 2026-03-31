Il centrocampista portoghese ha rilasciato un’intervista nel suo paese, parlando della possibilità di tornare alla Juventus in futuro. Ha spiegato che tutto dipende da sé e dall’allenatore attuale della squadra, aggiungendo che la sua esperienza con i bianconeri è stata significativa prima di essere mandato in prestito al Bologna, dove si sta riscoprendo.

"Partire per tornare non è certo andar via", cantava Riccardo Cocciante. Parafrasandolo, anche Joao Mario non si rassegna all'idea di lasciare definitivamente la Juve dopo il prestito di gennaio al Bologna. Che, comunque, lo sta rilanciando, grazie a 8 partite su 13 possibili giocate da titolare nella squadra di Italiano dopo gli appena 373' disputati in cinque mesi in bianconero. "Qui posso dimostrare che posso giocare in Serie A e mostrare il mio potenziale - ha confessato l'ex Porto in un'intervista a "A Bola" -. Posso ancora avere un futuro alla Juventus, è anche un'opportunità per dimostrare che posso davvero fare la differenza in questo campionato, molto tattico e molto fisico". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Joao Mario, messaggio alla Juve: "Posso ancora avere un futuro lì. Dipende da me e da... Spalletti"

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