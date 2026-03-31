Jazz Appreciation Month mercoledì 1 aprile concerto al Def6

Mercoledì 1 aprile alle 22 si terrà al Def6 il concerto di apertura della tredicesima edizione del Jazz Appreciation Month Livorno Aprile 2026. L’evento è organizzato dal Comitato Unesco Jazz Day Livorno con il patrocinio del Comune di Livorno. La serata, intitolata Live+ Jam Jazz, è curata dai musicisti Matteo Carnevali e Federico Monzani e fa parte dei mercoledì dedicati alla musica jazz.

Le jam session del Def6 nascono con un obiettivo chiaro: creare movimento e lasciare che le energie creative scorrano libere, in una direzione ostinata e controcorrente ma sempre orientata alla condivisione. Al centro di tutto c'è la gioia della musica dal vivo vissuta come esperienza collettiva, capace di unire musicisti e pubblico in un dialogo spontaneo e autentico. Al Def6 in programma nel mese di aprile jazz, concerti anche nei giorni di mercoledì 8, 15, 22 e 29, dalle ore 22.00; giovedì 30 aprile, afterhour dalle ore 23.30, dopo la Jam Session conclusiva di Aprile Jazz 2026, che sarà eseguita nell'Auditorium Cesare Chiti del Conservatorio “Pietro Mascagni”. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Jazz Appreciation Month, mercoledì 1 aprile concerto al Def6 Articoli correlati Jazz e Brasile a Palermo: i Jazz Out Project in concerto al Blue Brass, un viaggio tra soul e nuove sonorità.Il Blue Brass – Ridotto dello Spasimo di Palermo ospiterà lunedì 10 febbraio 2026, alle ore 21, il concerto “Play Brazil” dei Jazz Out Project, un... Happy jazz: concerto + jam session jazz Corradi Piscitelli Cidale TrioAd aprire la serata al Count Basie Jazz Club sarà un trio ligure di grande affiatamento formato da Leonardo Corradi al pianoforte, Diego Piscitelli... Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Aprile Jazz 2026, Livorno capitale del jazz per un mese; Aprile suona Jazz; Livorno Capitale del Jazz: torna il JAM per tutto il mese di aprile. Jazz Appreciation Month, mercoledì 1 aprile concerto al Def6Per la tredicesima edizione del JAM - Jazz Appreciation Month Livorno Aprile 2026, a cura del Comitato Unesco Jazz Day Livorno, con il patrocinio del Comune di Livorno, mercoledì 1 aprile, alle 22 per ... livornotoday.it "SOUTH CITY ORCHESTRA" Big Band J.A.M. (jazz appreciation month) Aprile 2026 - facebook.com facebook