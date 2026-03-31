Durante il torneo internazionale ‘Fifa Series 2026’, il difensore indonesiano Jay Idzes ha partecipato a due partite ufficiali, una conclusasi con una vittoria contro St. Kitts & Nevis e l’altra con una sconfitta contro la Bulgaria. La sua presenza in campo ha attirato l’attenzione come miglior calciatore indonesiano del torneo. La manifestazione si è svolta con squadre di diverse nazionalità, coinvolgendo anche la rappresentativa indonesiana.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Ha chiuso con una vittoria contro St. Kitts & Nevis e una sconfitta contro la Bulgaria la parentesi internazionale che lo ha visto andare in campo con la ‘sua’ Indonesia in occasione del torneo internazionale ‘Fifa Series 2026’, Jay Idzes. E sull’aereo che, da Giacarta, lo ricongiunge ai suoi compagni in neroverde avrà imbarcato, immaginiamo, il premio che la Football Association indonesiana gli ha attribuito come giocatore dell’anno indonesiano. L’occasione la cerimonia di consegna dei Pssi Awards (gli Oscar del calcio indonesiano sostanzialmente) che dà spessore alla stagione del centrale neroverde, e soprattutto a quanto fatto da capitano della sua nazionale, vicina a raggiungere, qualche mese fa, una storica qualificazione al mondiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Jay Idzes, un difensore da Oscar. É il miglior calciatore indonesiano

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