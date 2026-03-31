Jannik Sinner ha salutato Miami con un paio di sneaker dedicate a un' altra leggenda dello sport

Jannik Sinner ha concluso il torneo di Miami indossando un paio di sneaker dedicate a una figura iconica dello sport. La scelta del tennista ha attirato l'attenzione, mentre il marchio ha promosso il prodotto attraverso i propri canali. Il testo include anche una nota sulla selezione indipendente dei prodotti da parte degli editor di GQ Italia e sulla possibile commissione di Condé Nast in caso di acquisto tramite i link affiliati.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Dopo la vittoria del Miami Open, i numeri di Jannik Sinner sono impressionanti. Diciassette vittorie in due set in un Masters 1000, la sedicesima vittoria consecutiva in due parziali al Sunshine Double e soprattutto la soddisfazione di essere il primo giocatore a realizzare il Sunshine Double – vale a dire trionfare a Indian Wells e a Miami – senza perdere un set. La lista in realtà sarebbe ancora lunga, ma non siamo qui per questo. A post shared by Jannik... 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Jannik Sinner ha salutato Miami con un paio di sneaker dedicate a un'altra leggenda dello sport Articoli correlati Jannik Sinner, l’urlo californiano nei giorni belli dello sport italiano. Verso Miami con un sorriso in piùPer descrivere il cammino di Jannik Sinner a Indian Wells si potrebbe tranquillamente fare l’associazione con tante canzoni. Kimi Antonelli in pole a Suzuka e Jannik Sinner in finale a Miami sono il meglio dello sport italiano in una domenica che potrebbe essere perfettaCon Kimi Antonelli in pole position al GP di Suzuka, in Giappone, e Jannik Sinner in finale a Miami si preannuncia una domenica memorabile. Aggiornamenti e contenuti dedicati su Jannik Sinner Temi più discussi: La dedica a Kimi Antonelli: Sinner firma l'autografo sulla telecamera dopo la vittoria a Miami; Sinner ora può superare Alcaraz: la nuova classifica Atp; Il lato tenero di Sinner, Jannik gioca a palla con la figlia di Belinda Bencic; Sinner trionfa nell’Atp di Miami 2026, Lehecka ko in finale. Jannik Sinner emoziona Gerry Armstrong con un gesto inatteso e accende il pubblico nel torneo di MiamiSinner celebra Gerry Armstrong dopo il trionfo di Miami Dopo il trionfo al Masters 1000 di Miami, il 30 marzo 2026, il numero uno azzurro Jannik Sinne ... assodigitale.it Il tennista azzurro, dopo il successo con Medvedev, regala un pensiero al giovane pilota di F1 che ha vinto la sua prima gara in CinaIl tennista azzurro, dopo il successo con Medvedev, regala un pensiero al giovane pilota di F1 che ha vinto la sua prima gara in Cina ... corrieredellosport.it #Sinner, Alcaraz a un passo: Jannik torna numero uno del mondo a Montecarlo se… x.com Jannik Sinner Fans - facebook.com facebook