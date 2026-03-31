Jake La Furia ' cambia mestiere' per un giorno | cosa ha combinato a sorpresa con i ragazzi della Barona

Un pomeriggio insolito ha visto un rapper noto per la musica dedicarsi a un’attività diversa dal solito, insieme a un gruppo di ragazzi di un quartiere popolare. L’artista ha partecipato a un laboratorio in cui ha costruito con i mattoncini, lasciando temporaneamente da parte le rime e i testi. L’esperienza si è svolta in un’atmosfera di collaborazione e divertimento.

Un pomeriggio dove le rime hanno lasciato spazio al caratteristico rumore dei mattoncini che si incastrano. Il Barrio’s, storico punto di riferimento e centro di aggregazione nel cuore del quartiere Barona, è diventato oggi il set d'eccezione per un evento speciale firmato Lego Italia. Protagonista assoluto Jake La Furia: la celebre icona del rap italiano ha svestito per un giorno i panni dell'artista per indossare quelli del ‘costruttore’, coinvolgendo i giovani del quartiere in un'esperienza creativa fuori dal comune. L'artista milanese è infatti il nuovo ambassador della campagna Lego dedicata all'universo dei veicoli, una linea che celebra il legame profondo tra genitori e figli attraverso la passione per i motori, il design e la velocità. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Jake La Furia 'cambia mestiere' per un giorno: cosa ha combinato (a sorpresa) con i ragazzi della Barona Articoli correlati Emis Killa, Jake La Furia e Camilla Ghini incontrano i detenuti della Casa Circondariale di MonzaUn confronto diretto sul valore del tempo, sugli errori e sulle possibilità di riscrivere il proprio percorso. Jake La Furia e quel rap che trascina. Sui carri sale il trionfo del carnevaleUn’onda di persone, musica, colori e cuori che battono all’unisono nella seconda domenica del Cento Carnevale d’Europa. Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento X Factor, Achille Lauro pronto a lasciare: cambia la giuria dello show; Affari Tuoi del 24 marzo: Luigi cambia tre volte il pacco e alla fine vince 20mila euro; Verso un addio di peso nella giuria di X Factor 2026, ecco chi intende lasciare; X Factor 2026: giudici verso la conferma, ma Achille Lauro è in dubbio. Jake La Furia 'cambia mestiere' per un giorno: cosa ha combinato (a sorpresa) con i ragazzi della BaronaIl rapper milanese ha partecipato a un evento Lego Italia di cui è divenuto ambassador ufficiale per la nuova campagna ... milanotoday.it Nuova immagine di Henry Cavill e Jake Gyllenhaal nel nuovo film di Guy Ritchie, In The Grey. x.com Jake La Furia e Antonio Losito vi implorano: non mettetevi a sentire questa storia perché questo tiranno vi causerà un forte disgusto per la vita. Il protagonista è un despota lirico, cerebrale e allucinatorio che ancora oggi è amato da molti. È un tabaccaio che h facebook