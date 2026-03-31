Nella notte del 31 marzo 2026, il tribunale federale riceve una richiesta di risarcimento di 82 milioni di euro relativa a un licenziamento avvenuto dopo una denuncia di comportamento intimidatorio. La vicenda riguarda un noto personaggio del settore radiofonico australiano e potrebbe avere ripercussioni sulle norme che regolano il settore. I dettagli sulla causa e le parti coinvolte non sono ancora stati resi noti.

La mattina del 31 marzo 2026, alle prime ore notturne, il tribunale federale riceve una richiesta di risarcimento che potrebbe ridisegnare le regole del settore radiofonico australiano. Jackie Henderson ha avviato un’azione legale contro la licenza della stazione Kiis, chiedendo almeno 82 milioni e 250 mila dollari per la fine improvvisa del suo contratto decennale. La causa verte sulla presunta violazione dei diritti sul posto di lavoro, legata a denunce di bullismo e rischi psicosociali riguardanti il conduttore Kyle Sandilands. L’azienda madre ARN Media ha confermato l’esistenza della denuncia inviando un comunicato alla borsa valori ASX martedì stesso giorno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jackie O: 82 milioni per licenziamento dopo denuncia bullismo

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