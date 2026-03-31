J-POP Manga presenta Your Forma di Yoshinori Kisaragi Mareho Kikuishi Tsubata Nozaki

J-POP Manga annuncia l'uscita di Your Forma, un manga scritto da Yoshinori Kisaragi, Mareho Kikuishi e Tsubata Nozaki. La storia segue una detective del futuro, Echika, che affronta scene del crimine composte da ricordi mobili e irrequieti, piuttosto che da sangue e impronte. La narrazione si concentra su questa interpretazione innovativa delle indagini.

Per la detective del futuro Echika la scena del crimine non è costituita da macchie di sangue e impronte da analizzare, ma dalla mobile e irrequieta materia dei ricordi. A lei spetta il compito di “tuffarsi” nella mente delle vittime e dei sospettati per ricostruire gli eventi criminosi. Eppure, anche un’agente della sua esperienza può trovarsi davanti a un caso in grado di dare filo da torcere, soprattutto se ad affiancarla nelle indagini c’è un odiato androide. Arriva in edizione italiana Your Forma, miniserie sci-fi tratta dalle omonime light novel di successo! Il manga sarà disponibile in tre volumi raccolti in un cofanetto da collezione targato J-POP Manga a partire dal 31 marzo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - J-POP Manga presenta Your Forma di Yoshinori Kisaragi, Mareho Kikuishi, Tsubata Nozaki Articoli correlati J-POP Manga presenta Barbara di Go NagaiChi è Barbara? Una Musa o una strega? Femme fatale e fonte di ispirazione inesauribile per gli artisti che incrociano la sua strada, ma anche vortice... J-POP Manga presenta Now That We DrawQual è la strategia migliore per diventare scrittori di manga romantici se non vivendo in prima persona una intensa storia d’amore? In nome dell’arte... Tutti gli aggiornamenti su Your Forma di Temi più discussi: Your Forma: la miniserie arriva in un cofanetto da collezione; Uscite J-POP Manga del 31 marzo 2026; Your Forma: il manga arriva in Italia con J-POP; Your Forma: il thriller sci-fi che porta le indagini dentro la mente umana. Your Forma: la miniserie arriva in un cofanetto da collezioneJ-POP Manga annuncia l'imminente di un cofanetto da collezione per la miniserie sci-fi Your Forma, tratta dall'omonima light novel. akibagamers.it J-POP Manga: le novità di aprile 2026J-POP Manga ha svelato tutte le novità e le opere in continuazione che potremo acquistare nel corso di aprile 2026. akibagamers.it Your Forma arriva in Italia con J-Pop Manga, il thriller sci-fi in tre volumi tratto dalle light novel La serie firmata da Yoshinori Kisaragi, Mareho Kikuishi e Tsubata Nozaki porta in fumetteria un’indagine futuristica tra ricordi digitali, androidi e atmosfere cyberpunk - facebook.com facebook