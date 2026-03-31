La nazionale italiana di calcio si prepara ad affrontare la Bosnia in una partita valida per i playoff di qualificazione ai Mondiali 2026. L’incontro si svolge allo stadio Bilino Polje di Zenica e rappresenta l’ultimo ostacolo prima dell’ingresso nel torneo mondiale. La squadra di Gennaro Gattuso cerca di superare questa fase decisiva per ottenere il passaporto per il prossimo appuntamento internazionale.

Il calcio italiano si gioca l’onore e il futuro in novanta minuti nell’inferno del Bilino Polje. Stasera la Nazionale di Gennaro Gattuso affronta la Bosnia nella finale playoff per l’accesso ai Mondiali 2026, un appuntamento da dentro o fuori per esorcizzare i fantasmi di Svezia e Macedonia. Al centro del progetto azzurro brilla il blocco della Roma: Gianluca Mancini, Bryan Cristante e il giovane talento Niccolò Pisilli sono i fedelissimi che il CT ha scelto per blindare la qualificazione. Per Gasperini, che li riavrà a Trigoria solo dopo la battaglia di Zenica, si tratta di un collaudo internazionale fondamentale prima del big match di Pasqua a San Siro contro l’ Inter. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Italia, missione Mondiale a Zenica: il blocco Roma guida Gattuso

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