Italia la notte della verità

Nella notte in Italia si respira un senso di incertezza, con molti che temono di non riuscire a qualificarsi per il prossimo Mondiale. La preoccupazione riguarda anche il rischio di restare esclusi per la terza stagione consecutiva, con le conseguenze che questo potrebbe comportare sulla scena internazionale. La tensione è palpabile tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Paura è la parola chiave. Paura di fallire, di restare a casa per la terza volta di fila, di mancare il Mondiale e di cambiare definitivamente dimensione. Noi che sul calcio abbiamo costruito la nostra storia sportiva, quattro volte campioni del Mondo e due d’Europa, abituati a giocarci il titolo e obbligati ora a lottare per esserci. Abbiamo paura ed è umano anche se pericoloso perché la paura è un sentimento con cui fare i conti ma è anche una trappola pericolosa che rischia di intorpidire testa e muscoli, lusso che gli azzurri non possono permettersi nel fango di Zenica. Italia contro Bosnia vale il Mondiale. Vale tutto per la nazionale e... 🔗 Leggi su Panorama.it

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