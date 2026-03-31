Italia la maledizione continua | ai Mondiali va la Bosnia

Il 31 marzo 2026, nel Bilino Polje di Zenica, si svolge la partita decisiva tra Bosnia-Erzegovina e Italia. La sfida rappresenta l'ultima occasione per le due nazionali di conquistare un biglietto per il torneo mondiale, con i padroni di casa e gli ospiti pronti a darsi battaglia in una gara che potrebbe determinare il loro destino qualificazione.

Zenica (Bosnia-Erzegovina), 31 marzo 2026 - Nel temibile fortino del Bilino Polje, i padroni di casa della Bosnia-Erzegovina e l' Italia si giocano l'ultima chance per andare ai Mondiali. Nonostante la cornice poco amica, il match si mette bene per gli azzurri quando, al 15', Kean segna la ret del vantaggio alla prima vera occasione, concessa da un disimpegno errato della difesa di Barbarez. Un'altra topica della retroguardia, al 41', offre una nuova chance a Dzeko e compagni: Bastoni commette fallo da ultimo uomo su Memic e lascia la Nazionale di Gattuso con un uomo in meno per oltre un tempo di prevedibile assalto bosniaco. Assalto che al... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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