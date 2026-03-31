Italia gerarchia rigori | Gattuso sceglie Retegui per il sogno Mondiale

In Italia, la squadra nazionale si prepara a decidere il proprio destino mondiale tramite i calci di rigore, in una sfida che si svolge sul campo del Bilino Polje. La scelta di Gattuso di schierare Retegui tra i rigoristi ha attirato l’attenzione, mentre l’esito di questa decisione potrebbe determinare l’esito della partita. La tensione cresce tra i giocatori e i tifosi in attesa di conoscere il risultato finale.

L’eventualità di un epilogo ai calci di rigore aleggia come uno spettro sul prato del Bilino Polje, rappresentando l’ultima, estrema ratio per decidere il destino mondiale dell’ Italia. A poche ore dal fischio d’inizio della sfida contro la Bosnia, il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha rotto gli indugi, delineando una gerarchia che vede in Mateo Retegui il punto di riferimento assoluto per l’esecuzione dagli undici metri. La preparazione meticolosa del sodalizio azzurro ha previsto sessioni specifiche durante l’ultimo allenamento, con ogni effettivo chiamato a calciare tre conclusioni per testare freddezza e precisione sotto stress. Retegui il designato: l’affidabilità dell’italo-argentino. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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