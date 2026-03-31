Italia Gattuso gasa i tifosi | I ragazzi faranno di tutto c’è gente che darebbe la vita e l’anima per questo obiettivo Ho incrociato i loro occhi…

Gennaro Gattuso ha parlato a Rai Sport nel giorno della finale playoff tra Italia e Bosnia, in vista dei Mondiali 2026. Ha affermato che i giocatori sono determinati e pronti a dare il massimo, sottolineando di aver incrociato negli occhi dei calciatori la volontà di raggiungere l’obiettivo. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sull’impegno della squadra in vista della partita decisiva.

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