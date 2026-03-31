Italia c’è il Mondiale in palio con la Bosnia | la novità di Gattuso

La Nazionale italiana affronta la Bosnia nella partita decisiva per la qualificazione al Mondiale in programma negli Stati Uniti. La sfida si svolge a Zenica, dove l'Italia cerca di ottenere i punti necessari per mantenere vivo il sogno di partecipare alla competizione. L'incontro rappresenta un momento chiave per la qualificazione, con entrambe le squadre impegnate a conquistare la vittoria.

La Nazionale azzurra si gioca la qualificazione per la rassegna americana nel catino di Zenica: le scelte del Ct Gattuso e le probabili formazioni L’ Italia non può sbagliare contro la Bosnia: gli Azzurri sia giocano l’accesso al Mondiale americano, con l’obiettivo di tornare a disputare la rassegna iridata a 12 anni di distanza dall’ultima volta. Il Ct dell’Italia Gattuso (Ansa) – Calciomercato.it La nostra Nazionale ha saltato le ultime due edizioni e questa sera nel catino di Zenica toccherà battere i padroni di casa per evitare l’ennesimo fallimento. La squadra di Gattuso nella semifinale playoff ha superato a Bergamo per 2-0 l’ Irlanda del Nord e il Commissario tecnico ha sciolto le ultime riserve sulla formazione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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