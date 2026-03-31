Italia-Bosnia i convocati di Gattuso per la sfida di Zenica

Il commissario tecnico della nazionale italiana ha annunciato la lista dei convocati per la partita contro la Bosnia, valida per le qualificazioni ai Mondiali. Tra i giocatori scelti ci sono anche alcuni che non saranno in campo a causa di infortuni, ma sono stati comunque inseriti nella rosa. La gara si svolgerà a Zenica e vede la presenza di diversi giocatori, tra cui Di Lorenzo e Vicario.

Il commissario tecnico azzurro sceglie i giocatori per la gara di qualificazione ai Mondiali: cinque azzurri in tribuna, presenti anche Di Lorenzo e Vicario nonostante gli infortuni. Gennaro Gattuso ha ufficializzato la lista dei convocati dell’Italia per la gara contro la Bosnia Erzegovina, in programma questa sera a Zenica e valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Il commissario tecnico ha definito il gruppo che prenderà parte al match del “Bilino Polje”, con alcune esclusioni destinate alla tribuna. Non saranno infatti disponibili Gianluca Scamacca, comunque presente nell’ultimo allenamento a Coverciano, Giorgio Scalvini, Elia Caprile, Nicolò Cambiaghi e Diego Coppola. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Italia, a Zenica per la storia: Gattuso lancia la sfida alla Bosnia di DzekoL’Italia di Gennaro Gattuso è a soli 90 minuti dal ritorno nel calcio che conta: la vittoria di Bergamo contro l’Irlanda del Nord ha certificato la... Mondiali 2026, l'Italia di Gattuso sfida la Bosnia e si gioca tutto nel catino di Zenica LE PROBABILI FORMAZIONIGennaro Gattuso, commissario tecnico dell’Italia, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro la Bosnia Erzegovina , a... Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Italia - Bosnia Qualificazioni Mondiali 2026: orario e dove vedere la partita di playoff · Calcio oggi; Italia verso la Bosnia, Kean-Retegui ancora insieme. Le news di formazione; Bosnia-Italia, Gattuso non cambia: Retegui in vantaggio su Pio Esposito, conferme anche in difesa | Le probabili formazioni; Gattuso fa l'Italia per la Bosnia: Pio e Cristante carte da giocare. Bosnia-Italia, la mossa di Gattuso: i convocati per la sfida MondialeUna sola novità nella lista definitiva dei convocati del ct Gennaro Garttuso per la partita di questa sera contro la Bosnia, finale dei ... iltempo.it ANNUNCIO CHOC DIMARCO A Poche Ore da Bosnia-Italia! facebook . @Azzurri, Gattuso: "Vogliamo regalare una gioia agli italiani. Bosnia Abbiamo massimo rispetto" x.com