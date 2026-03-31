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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La magia del Japanese Washi: quando la carta diventa tessuto. L’analisi di questo capo richiede di superare l’idea comune che il tessuto sia semplicemente un materiale morbido e flessibile, per comprendere come Issey Miyake abbia rivoluzionato la percezione della materia stessa. Issey Miyake Camicia 'Shaped Membrane' Il cuore dell’innovazione risiede nella tecnica ‘Shaped Membrane’, una procedura industriale complessa che permette al tessuto di assumere una forma strutturata e permanente, eliminando la necessità di stiratura tradizionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Issey Miyake Camicia ‘shaped Membrane’: La verità

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