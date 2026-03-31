Iraq il manager protegge i giocatori dal conflitto in vista della candidatura per i Mondiali

Il team di calcio iracheno si sta preparando per le fasi finali della qualificazione ai Mondiali 2026, con il manager che ha adottato misure di protezione per i giocatori a causa del conflitto in corso nel paese. La squadra sta affrontando le ultime sfide prima delle partite decisive, mentre le autorità sportive cercano di garantire la sicurezza durante le competizioni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il coach della nazionale irachena, Graham Arnold, ha dichiarato lunedì di essere determinato a proteggere il proprio squadra dalle notizie inquietanti riguardanti il conflitto in Medio Oriente. L’Iraq è attualmente in preparazione per un’importante partita di playoff contro la Bolivia, un evento che può significare molto per il futuro calcistico di questo paese. Arnold ha sottolineato l’importanza di mantenere la concentrazione dei giocatori sulla partita, staccando la mente dalle preoccupazioni esterne e dipendenti dalla situazione geopolitica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Iraq, il manager protegge i giocatori dal conflitto in vista della candidatura per i Mondiali. Articoli correlati Mondiali 2026, l’Iran si ritira dal torneo: possibile una sostituzione con l’IraqLa Nazionale di calcio dell’Iran non parteciperà alla Coppa del Mondo FIFA 2026, in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada. Crisi Medio Oriente, Sanchez: La guerra in Iran è peggiore del conflitto in Iraq – Il video(Agenzia Vista) Madrid, 25 marzo 2026 "Quello che voglio dirvi con tutto ciò è che non ci troviamo di fronte allo stesso scenario della guerra...