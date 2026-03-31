Iraq-Bolivia Playoff interzona mercoledì 01 aprile 2026 ore 05 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 1 aprile 2026 alle 05:00 si disputa il match tra Iraq e Bolivia valido per i playoff interzona, che determinano una delle ultime qualificate alla fase finale dei Mondiali. La partita si inserisce nel girone I, che comprende anche Francia, Norvegia e Senegal. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote sono state pubblicate dagli operatori di scommesse.

Iraq e Bolivia si giocano un posto nel Grippo I della fase finale dei Mondiali, che al suo interno vede Francia, Norvegia e Senegal. Anche se le due squadre in campo cercheranno di superarsi, sullo sfondo c. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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