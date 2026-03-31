Iraq-Bolivia Playoff interzona mercoledì 01 aprile 2026 ore 05 | 00 | formazioni quote pronostici

Mercoledì 1 aprile 2026 alle 05:00 si disputa il match tra Iraq e Bolivia valido per i playoff interzona, che determinano una delle ultime qualificate alla fase finale dei Mondiali. La partita si inserisce nel girone I, che comprende anche Francia, Norvegia e Senegal. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote sono state pubblicate dagli operatori di scommesse.

Iraq e Bolivia si giocano un posto nel Grippo I della fase finale dei Mondiali, che al suo interno vede Francia, Norvegia e Senegal. Anche se le due squadre in campo cercheranno di superarsi, sullo sfondo c. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Iraq-Bolivia (Playoff interzona mercoledì 01 aprile 2026 ore 05:00): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Burgos-Ceuta (mercoledì 01 aprile 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiIl Burgos a Valladolid ha ottenuto la quarta vittoria nelle ultime cinque giornate, cui si aggiunge il pareggio per 0-0 sul campo dell’Eibar, e ora... Una selezione di notizie su Iraq Bolivia Playoff interzona... Temi più discussi: Congo, Giamaica, Iraq e Bolivia: chi si prende gli ultimi due posti per andare al Mondiale?; Non solo l'Italia: martedì le due finali playoff extra-europee, in palio i Mondiali; Finisce il sogno Mondiale di Nuova Caledonia e Suriname; Congo, Giamaica, Iraq e Bolivia in finale. Come funzionano gli spareggi intercontinentali. Pronostico Bolivia-Suriname: senza alta quota rischiano grossoBolivia-Suriname è uno spareggi interzona di qualificazione al Mondiale e si gioca giovedì alle 23:00: formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it Ecco il sorteggio del playoff interzona per il Mondiale 2026!Oltre ai playoff europei, sono stati sorteggiati oggi anche i playoff interzona per il Mondiale 2026. Chi saranno le ultime due nazionali che voleranno negli States? Una giornata piena nella sede ... generationsport.it Che bello poter commentare questa notte la partita che regalerà l'ultimo posto per il Mondiale: Iraq-Bolivia. Dalle trasmissioni che facevamo 10 anni fa con @ABracco è passato tantissimo tempo, ma la voglia di dare voce a storie come quelle della Bolivia è ri x.com Mondiali: l'ultima volta di RD Congo, Giamaica, Iraq e Bolivia di Alessio Grossi - facebook.com facebook