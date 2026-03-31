Iran | perché Washington si è fatto intrappolare in un conflitto senza uscita

Da ilprimatonazionale.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Washington si trova coinvolta in un conflitto con l’Iran che si caratterizza per un alto livello di incertezza. La situazione si è evoluta in un contesto di tensioni e azioni militari che coinvolgono anche Israele, rendendo difficile prevedere sviluppi futuri. La complessità delle dinamiche tra le parti coinvolte ha creato una situazione di stallo senza una chiara via d’uscita.

Roma, 31 mar – Se dovessimo trovare una parola che più di ogni altra descrive la guerra d’aggressione di USA e Israele contro l’Iran, quella parola sarebbe “ incertezza ”. E l’incertezza è prima di tutto quella di Washington, che dopo la sicurezza mostrata con gli attacchi congiunti alla Repubblica Islamica, ora si scontra con una guerra asimmetrica che – forse – nemmeno il Pentagono aveva previsto. E ora vediamo perché. Gli Usa si sono fatti trascinare nella guerra contro l’Iran. Che Israele e gli Stati Uniti siano legati a doppio filo è ormai cosa arcinota, non serve neanche dimostrarlo. E indubbiamente Tel Aviv ha svolto e svolge una funzione fondamentale di proiezione di Washington in Medio Oriente, con il supporto dei Paesi del Golfo. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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