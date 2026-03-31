Iran la minaccia dei Pasdaran agli Usa | Apple Google e Meta nel mirino se uccisi altri esponenti di vertice

I Guardiani della rivoluzione in Iran hanno dichiarato che, in risposta alla morte di altri esponenti di rilievo del regime, prenderanno di mira aziende come Google, Meta e Apple. La minaccia arriva dopo un episodio di violenza contro figure di spicco, e il regime iraniano ha indicato che queste compagnie potrebbero essere bersagli se si verificassero ulteriori uccisioni. La questione ha suscitato attenzione internazionale.