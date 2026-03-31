Iran la minaccia dei Pasdaran agli Usa | Apple Google e Meta nel mirino se uccisi altri esponenti di vertice
I Guardiani della rivoluzione in Iran hanno dichiarato che, in risposta alla morte di altri esponenti di rilievo del regime, prenderanno di mira aziende come Google, Meta e Apple. La minaccia arriva dopo un episodio di violenza contro figure di spicco, e il regime iraniano ha indicato che queste compagnie potrebbero essere bersagli se si verificassero ulteriori uccisioni. La questione ha suscitato attenzione internazionale.
(Adnkronos) – I Guardiani della rivoluzione in Iran minacciano gli Stati Uniti di considerare come obiettivi le grandi compagnie come Google, Meta e Apple, se saranno uccisi altri esponenti di spicco del regime. "Queste compagnie, a partire dalle otto di sera di domani (ora di Teheran) dovranno aspettarsi la distruzione di loro importanti unità in. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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