Negli ultimi 31 giorni, il governo iraniano ha dichiarato di non aver avviato negoziati diretti con gli Stati Uniti. Secondo quanto comunicato, sono state ricevute alcune proposte dagli americani attraverso intermediari, tra cui il Pakistan. Nel frattempo, nella regione del Golfo, sono stati colpiti depositi-bunker di munizioni a Isfahan, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

"Non abbiamo avuto alcun negoziato con gli Stati Uniti in questi 31 giorni. Quello che è successo è una richiesta di negoziati insieme a una serie di proposte dagli Usa che ci sono pervenute tramite alcuni intermediari, tra cui il Pakistan". Lo scrive su X il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baqaei smentendo quanto riferito da Donald Trump su trattative "anche dirette" con Teheran. L'ipotesi dell'attacco finale Usa all'isola di Kharg, snodo-chiave nella guerra dell'energia, resta dunque sul tavolo. Di seguito le principali notizie di giornata: Colpiti depositi bunker di munizioni, Trump posta il video - L'esercito americano ha condotto durante la notte massicci attacchi contro depositi di MUNIZIONI in bunker vicino alla città di Isfahan, nell'Iran centrale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, la guerra nel Golfo in diretta: colpiti i depositi-bunker di munizioni a Isfahan

Articoli correlati

Iran, la guerra nel Golfo in diretta. Trump "vuole occupare l'isola di Kharg"Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che Washington è in contatto con l'Iran, ma che Teheran "non è ancora pronta" a un accordo per...

Iran, la guerra nel Golfo in diretta. L'ambasciatore Massolo: "Adattare l'idea di vittoria"La guerra tra Stati Uniti e Israele da una parte e l'Iran dall'altra entra nel 28mo giorno confermando una dinamica a doppio binario: mentre emergono...

Aggiornamenti e notizie

Discussioni sull' argomento Il mondo questa settimana: Turchia e guerra all'Iran, Russia-Ucraina, elezioni in Danimarca, Ciad vs Sudan; L'Iran pone sei condizioni per la fine della guerra. Massiccia offensiva dell'Idf sul Libano; Guerra all’Iran: scarse certezze, tanti dubbi; L'Iran pone 6 condizioni per la fine della guerra - La Giornata del 22 marzo.

Iran, petroliera colpita da un attacco nel porto di Dubai. Pena di morte ai terroristi: Israele approva la legge. La Spagna chiude spazio aereo ai voli di guerraUna petroliera è stata attaccata nel porto di Dubai e ora si teme per una possibile fuoriuscita di petrolio. «Non abbiamo avuto alcun negoziato con gli Stati Uniti in questi 31 giorni. Quello che è su ... ilgazzettino.it

Iran, 88esimo round dell'operazione "True Promise-4" contro nave portacontainer israeliana Secondo il comunicato reso noto il 31 marzo, ora locale, dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane, nelle prime ore dello stesso giorno, la marina del facebook

Sono gli effetti della guerra all’Iran e la conseguente chiusura dello stretto di Hormuz. Le famiglie sotto pressione. x.com