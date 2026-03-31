Iran incertezza sulla prossima mossa di Trump | tutte le possibili strategie

La crisi tra gli Stati Uniti e l’Iran rimane complessa e poco chiara. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe comunicato ai propri collaboratori di essere disposto a interrompere la campagna militare contro l’Iran, anche nel caso in cui lo Stretto di Hormuz dovesse rimanere in gran parte chiuso. Non ci sono altri dettagli sulle possibili strategie o decisioni future in questo scenario.

Resta piuttosto ingarbugliata la situazione della crisi iraniana. Secondo il Wall Street Journal, «Trump ha detto ai suoi collaboratori di essere disposto a porre fine alla campagna militare statunitense contro l’Iran anche se lo Stretto di Hormuz dovesse rimanere in gran parte chiuso». In particolare, la testata ha riferito che il presidente americano riterrebbe che una missione militare per aprire lo Stretto rischierebbe di prolungare eccessivamente il conflitto. Eppure, ieri, Trump aveva esplicitamente minacciato di colpire le infrastrutture energetiche e gli impianti di desalinizzazione, qualora Teheran si fosse rifiutata di portare avanti dei colloqui e di raggiungere un accordo. 🔗 Leggi su Panorama.it

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