Nella notte di martedì, testimoni in Iran hanno riferito di esplosioni e incendi visibili sopra Isfahan, città che ospita una base aerea, strutture militari e uno degli impianti nucleari del paese. Le esplosioni sono state riprese da diverse persone, mentre le fiamme hanno coinvolto aree strategiche della regione. Non sono state fornite ancora informazioni ufficiali sulla causa degli eventi.

Martedì, in Iran, alcuni testimoni hanno ripreso enormi esplosioni e incendi sopra Isfahan, sede di un’importante base aerea e di altre strutture militari, nonché di uno degli impianti nucleari del Paese. La città ospita uno dei tre impianti di arricchimento nucleare attaccati dagli Stati Uniti durante la guerra durata 12 giorni nel mese di giugno 2025 e gli analisti ritengono che gran parte dell’uranio altamente arricchito dell’Iran sia probabilmente immagazzinato proprio lì. Gli attacchi hanno testimoniato l’intensità della guerra a più di un mese dal lancio dei primi attacchi da parte di Washington e Tel Aviv. 48 HOURS ONLY, NO ARCHIVE,... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, attacco Usa contro Isfahan: colonna di fuoco nella notte

Articoli correlati

Iran, Trump: “Non voglio il cessate il fuoco”. Nella notte missili di Teheran su Israele e contro una base militare Usa nell’Oceano Indiano“Non voglio fare un cessate il fuoco” con l’Iran: è netto Donald Trump, che non vede quale sarebbe il vantaggio per gli Stati Uniti, che stanno...

Iran, le forze Usa entrano in campo: portaerei, F-22 e Awacs nella notte dell’attacco a TeheranLe ultime notizie dall’Iran segnano un punto di rottura: Usa e Israele hanno attaccato Teheran in quella che viene definita un’“azione coordinata e...

Iran, attacco congiunto Israele-Usa

Tutti gli aggiornamenti su Iran attacco Usa contro Isfahan colonna...

Temi più discussi: Un mese di guerra in Iran, come e perché si è sviluppato il conflitto; Guerra in Iran, la diretta | Trump: abbiamo vinto questa guerra, il regime è cambiato; Iran, Trump posta su Truth il video dell’attacco al deposito di munizioni di Isfahan; Iran, Trump posta video di bombardamenti. Media americani: Attaccato deposito di armi a Isfahan.

Iran, attacco Usa a depositi munizioniMassiccio attacco da parte delle forze armate americane contro depositi di munizioni nei pressi della città iraniana di Isfahan. Secondo il Wall Street Journal, è stato colpito un deposito di munizion ... rainews.it

Guerra, l'Iran approva pedaggio per le navi nello Stretto. Trump: «Chi non ci ha aiutato vada a prendersi da solo il petrolio. Uranio? Difficile rimuoverlo»Guerra Iran. Trump parla di 'grandi progressi' nelle discussioni con 'il nuovo regime' iraniano ma minaccia conseguenze devastanti in caso di fallimento delle trattative. ilmessaggero.it

Infantino sorprende sulla presenza dell'Iran al Mondiale - facebook.com facebook

#Tg2000, #31marzo 2026 - ore 14.55 #Sigonella #Crosetto #Trump #StatiUniti #Israele #Iran #Netanyahu #Teheran #Libano #Beirut #Hormuz #SantoSepolcro #SanSiro #Scampia #BosniaItalia #TV2000 @tg2000it x.com