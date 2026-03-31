Ipotesi elezioni anticipate interviene Antonio Tajani

Durante la settimana politica appena conclusa, all’interno della maggioranza di governo sono stati evidenti i segni di una crisi che ha portato a riflessioni e interventi immediati. Tra i protagonisti, un esponente di rilievo ha espresso la propria opinione riguardo alla possibilità di elezioni anticipate, alimentando così il dibattito pubblico sulla stabilità dell’esecutivo.

La settimana politica appena trascorsa ha lasciato segni evidenti all’interno della maggioranza di governo, travolta da una bufera che ha imposto riflessioni profonde e interventi immediati. Dopo il terremoto legato al referendum e alle tensioni interne, l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni si è trovato davanti alla necessità di ristabilire equilibrio e credibilità, sia sul piano interno che su quello internazionale. >> Clamoroso Lovati, decisione choc e bufera: “Ecco cosa c’è dietro, dove vuole arrivare” In questo scenario, Palazzo Chigi ha avviato una vera e propria operazione di riassetto, una sorta di “pulizia politica” volta a rafforzare la tenuta dell’esecutivo e a rilanciare l’azione di governo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Elezioni anticipate, Tajani e Salvini respingono l’ipotesi: “Avanti fino al 2027”. Vertice Lega a Milano, ci sarà anche ZaiaIl panorama politico italiano si trova ad affrontare una fase di profonda turbolenza a seguito dell’esito dei referendum sulla giustizia del 2026.

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Il Ministro Antonio Tajani è in missione in #Ucraina. Leggi il comunicato https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2026/03/missione-del-ministro-tajani-a-kiev-per-partecipare-alla-riunione-informale-dei-ministri-degli-esteri-ue/ *** Mini - facebook.com facebook

Grazie @Antonio_Tajani per il continuo sostegno all’Ucraina e per essere a fianco del popolo ucraino. Grazie all’Italia ! x.com