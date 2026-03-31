Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dai laboratori di Cupertino, i prossimi modelli di iPhone includeranno una fotocamera ultra-wide con stabilizzazione ottica dell'immagine e una risoluzione di 200 megapixel. La notizia riguarda specificamente la linea iPhone 18, che dovrebbe presentare queste novità nel comparto fotografico. Al momento, non sono stati comunicati dettagli ufficiali da parte della casa produttrice.

Le ultime indiscrezioni provenienti dai laboratori di Cupertino indicano un cambiamento significativo nel comparto fotografico dei prossimi iPhone. I test più recenti parlano di un sensore da 11,2 pollici con una risoluzione di 200 MP, destinato probabilmente a un modello di punta o celebrativo come l’iPhone 20, piuttosto che alla serie iPhone 18. Secondo il leaker Digital Chat Station, questa nuova unità sarebbe più grande del 6,67% rispetto al sensore attuale di iPhone 17 Pro e Pro Max. Una dimensione maggiore teoricamente permette di catturare immagini e video con un dettaglio superiore, a patto che la densità dei pixel venga gestita correttamente. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - iPhone 18 punta su fotocamera ultra-wide con OIS e 200 MP

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