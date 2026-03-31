Il tribunale di Salerno ha ordinato il dissequestro di una nave delle ONG, basandosi su una sentenza della Corte Costituzionale che afferma che nessun ordine di Tripoli può giustificare un intervento di soccorso in mare. Questa decisione implica che le imbarcazioni coinvolte siano libere di operare senza restrizioni, in contrasto con le disposizioni precedenti.

Ancora una volta un tribunale, assesta un colpo durissimo ai provvedimenti varati dal governo Meloni per contrastare l’immigrazione clandestina. La prima sezione civile del Tribunale della città campana ha infatti annullato il terzo provvedimento di fermo della Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere (Msf), operativa nel Mediterraneo tra giugno 2021 e novembre 2024. Il fermo, emesso alla fine di agosto 2024, era stato sospeso dal tribunale a settembre dello stesso anno a seguito di un ricorso presentato da Msf. Si tratta della terza decisione giudiziale che riguarda la Geo Barents (dopo quella del Tribunale di Genova e della Corte di Appello di Ancona) e tutte hanno dichiarato l’illegittimità delle sanzioni irrogate. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Invece i giudici impongono all’Italia di lasciare libere le navi delle Ong

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