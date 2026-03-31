L'Inter ha disputato 41 partite nel periodo pasquale, con l'ultimo precedente risalente al 2025, quando la squadra ha subito una sconfitta contro il Bologna. Quel risultato rappresentò uno dei due ko che influirono in modo decisivo sulla corsa allo scudetto in quella stagione. La vittoria contro il Bologna rimane uno dei momenti più registrati in questa serie di incontri durante le festività pasquali.

L’Inter sfiderà la Roma con uno strano record: è la squadra ad aver giocato più partite nel giorno di Pasqua, ovvero 41, quasi tutte prima degli anni Ottanta. Il motivo? Casualità. Anche se l’ultimo precedente è di quelli tetri, preoccupanti, capace di rispolverare il triste ricordo di uno scudetto perso. L’anno scorso i nerazzurri volarono a Bologna nel giorno di Pasqua e persero 1-0 all’ultimo minuto (rovesciata di Orsolini). La prima crepa del crollo finale alimentato dal ko contro la Roma e dal 2-2 contro la Lazio. Prima di Bologna-Inter l’Inter aveva giocato a Pasqua l’11 aprile 2004, contro il Perugia. La banda Zaccheroni vinse 3-2 grazie a un gol di Martins a un paio di minuti dalla fine. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter regina di Pasqua: 41 partite giocate. Ma l'ultimo precedente è da brividi

Articoli correlati

Leggi anche: Bosnia-Italia, arbitra Turpin. E con lui c'è un precedente da brividi...

Calendario da incubo per l’Italia nel curling: ultime due partite da brividi! E in caso di pari merito…Il torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si è fatto più incandescente che mai e la classifica è molto intricata,...

Inter-Fiorentina 3-0: gol e highlights | Serie A

Approfondimenti e contenuti su Inter regina

Temi più discussi: Tv e streaming: su DAZN Inter regina di ascolti per la 30esima di Serie A che in totale raccoglie più di 5 milioni di telespettatori; Padova, si cambia! Andreoletti esonerato, il nuovo tecnico è Roberto Breda; Coppa del Mondo, a Oslo il biathlon riabbraccia Giacomel e Wierer; Serie A 2025 26 | Inter regina di xG ma il Milan è il più pericoloso al tiro.

Pasqua a Windsor: assenti Beatrice ed Eugenie, tornano William e KatePreparativi pasquali nella royal family. Le principesse Beatrice ed Eugenie non parteciperanno alla tradizionale funzione religiosa della famiglia reale la domenica di Pasqua al Castello di Windsor. L ... adnkronos.com

Regina pastiera e colomba 2026: a Milano la sfida dei dolci simbolo di PasquaIl 20 marzo la nona edizione del premio ideato da Stanislao Porzio: in gara prodotti artigianali selezionati con assaggi alla cieca, valutati da due giurie tecniche per definire i migliori interpreti ... italiaatavola.net

Buona serata a tutti gli interisti dalla Regina Nerazzurra - facebook.com facebook