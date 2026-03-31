Alessandro Bastoni dell'Inter è stato individuato come possibile obiettivo di mercato da parte del Barcellona nel caso in cui il difensore lasciasse la squadra. La trattativa tra le parti è ancora in fase preliminare e non sono stati ancora presi accordi ufficiali. L'Inter non ha ancora commentato le voci di mercato che circolano in merito alla possibile cessione del giocatore.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. I recenti sviluppi di mercato indicano che Alessandro Bastoni è sempre più vicino a un trasferimento estivo al Barcellona. Secondo le ultime notizie provenienti dall’Italia, l’Inter è già alla ricerca di un sostituto che gioca attualmente in Serie A nel caso in cui il difensore italiano decidesse di lasciare la squadra nei prossimi mesi. Fonti italiane e spagnole affermano che il Barcellona sta intensificando i suoi sforzi per portare Bastoni a Camp Nou. Ma il costo del suo trasferimento non sarà indifferente: La... 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Inter: possibile sostituto per Bastoni se il difensore lascia per il Barcellona.

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