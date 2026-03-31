Durante il derby tra Inter e una squadra avversaria, il centrocampista turco dell’Inter ha deciso di togliere la maglia del suo club di appartenenza. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, anche se non si tratta di un episodio raro nel calcio professionistico. La vicenda si è verificata nel corso di una partita ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze che ne sono derivate.

La fede nel calcio è una cosa seria. Anche se sei un professionista. Magari nato in un stato estero. La cosa è nota: il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu tifa Galatasaray. Non l’ha mai nascosto, anzi: costantemente al centro di voci di calciomercato, la sensazione è che un giorno il numero venti Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, il derby di Calhanoglu: allontana la maglia del Besiktas

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