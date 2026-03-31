Inside Intervista a Luigi Busà Karate

Luigi Busà, atleta di livello internazionale, è noto per aver vinto numerose medaglie in competizioni di karate. Ha rappresentato l’Italia in diverse edizioni dei Giochi Olimpici e mondiali, ottenendo risultati di rilievo. La sua carriera si distingue per le numerose partecipazioni a eventi sportivi di rilievo, contribuendo a portare il karate italiano sui palcoscenici globali.

Luigi Busà è molto più di un campione: è il volto, il simbolo e l’ambasciatore del karate italiano nel mondo. La sua carriera agonistica ha attraversato le vette più alte dello sport internazionale, culminando con la storica medaglia d’oro ai Giochi di Tokyo 2020, dove ha scritto una pagina indelebile per il movimento azzurro. Cresciuto in una famiglia di karateka, Busà ha trasformato fin da giovanissimo la passione in una missione. Disciplina, determinazione e una mentalità vincente lo hanno portato a dominare la scena mondiale nel kumite, conquistando titoli europei e mondiali e diventando un punto di riferimento assoluto per l’intera disciplina. 🔗 Leggi su Sportface.it

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