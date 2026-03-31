Insetti cibi scaduti e vassoi contaminati | mensa da incubo in un ospedale napoletano

Durante i controlli eseguiti dai carabinieri del Nas in alcune mense ospedaliere di Napoli, sono stati riscontrati numerosi problemi igienici. Sono stati trovati insetti all’interno delle aree di preparazione dei pasti, cibi scaduti e vassoi contaminati. Le strutture sono risultate non conformi alle norme in materia di sicurezza alimentare e igiene, con locali che presentavano condizioni di degrado e mancato rispetto delle procedure di pulizia.

Locali infestati da insetti, cibi scaduti, norme igieniche non rispettate. C'è anche Napoli nel quadro desolante emerso dai controlli effettuati dai carabinieri del Nas (nucleo anti sofisticazione) nelle mense che forniscono i pasti per ospedali e strutture sanitarie (interne ai nosocomi ed esterne). Le ispezioni, come spiega Today.it, sono state compiute nel periodo compreso tra il 19 febbraio e il 22 marzo scorsi. Complessivamente sono state controllate 558 strutture su tutto il territorio nazionale, di cui 525 operanti nel settore della ristorazione collettiva e 31 interne all'ambito sanitario. Gli accertamenti hanno evidenziato 238 strutture "non conformi", pari al 42,7% del totale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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