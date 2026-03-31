Innocenti evasioni La pulizie a San Rocco e la visita premio dentro la Villa Reale

Al mattino, alcuni cittadini si sono impegnati in operazioni di pulizia in un quartiere cittadino, rimuovendo rifiuti e ripulendo le strade. Nel pomeriggio, hanno visitato una residenza storica aperta al pubblico, dedicandosi a attività culturali e artistiche. La giornata si è conclusa con un momento di relax e scoperta tra arte e natura.

Al mattino hanno contribuito a “ripulire“ un quartiere, al pomeriggio si sono nutriti di bellezza, cultura, scampoli di libertà. Questa la giornata speciale vissuta da un gruppo di detenuti (per la precisione nove) ospiti della casa circondariale di via Sanquirico a Monza. In mezzo a una vita da ristretti, in uno dei luoghi di detenzione con i più alti tassi di sovraffollamento d’Italia (una media di 750 detenuti per 4011 posti effettivi), per qualche ora alcuni hanno potuto respirare all’aria aperta. “La Reggia di Monza apre la porta all’inclusione“ recita il claim, ed è stato proprio così. Perché per qualche ora il bello e la cultura della storica Villa Reale, dimora teste coronate e nobili, si è aperta a chi ha sbagliato e sta scontando con la reclusione il fio di quanto commesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Innocenti evasioni. La pulizie a San Rocco e la visita premio dentro la Villa Reale Articoli correlati Leggi anche: San Valentino al Palazzo Reale di Napoli: visita serale a prezzo ridotto. San Valentino, una visita speciale a Villa ArconatiIn occasione di San Valentino, fino al 13 febbraio Villa Arconati apre le sue porte a una visita guidata speciale dedicata alle storie d’amore che ne...