Un infortunio durante l’allenamento mette in dubbio la presenza del giocatore nella partita più importante della stagione. La notizia interessa l’ambiente sportivo, che attende chiarimenti sul suo stato di salute prima del ritorno in campo in Serie A. La sfida potrebbe avere un ruolo decisivo per le sorti della squadra e si aspettano aggiornamenti ufficiali sulle condizioni dell’atleta.

di Alessio Lento Notizia che scuote l’ambiente prima del ritorno in campo in Serie A per una partita che potrebbe decidere le sorti della squadra. La Fiorentina è alle prese con un’improvvisa e grave preoccupazione in vista del prossimo incontro contro il Verona, decisivo per la salvezza. Durante l’allenamento, Dodo, uno dei giocatori più impiegati dal tecnico Paolo Vanoli, ha accusato un infortunio muscolare c he mette in serio dubbio la sua presenza per il turno pasquale. La squadra, già in un momento delicato della stagione, rischia ora di dover fare a meno di un elemento chiave in una delle partite più decisive. Infortunio Dodo, allarme Fiorentina. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio in allenamento, la sua presenza è in dubbio per la sfida più importante della stagione: che tegola

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