Durante un’amichevole tra Iran e Costa Rica a Antalya, il presidente della FIFA ha affermato che l’Iran parteciperà ai Mondiali di quest’estate, che si terranno tra Canada, Messico e Stati Uniti. La sua presenza in tribuna ha accompagnato la dichiarazione. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo a eventuali condizioni o procedure legate alla partecipazione della nazionale iraniana.

Presente in tribuna ad Antalya durante l’amichevole Iran?Costa Rica, il presidente della Fifa, Gianni Infantino, si è detto sicuro della partecipazione della nazionale iraniana ai Mondiali che si disputeranno questa estate tra Canada, Messico e Stati Uniti. Le parole di Infantino. “L’Iran parteciperà al Mondiale, nelle sedi previste. La Nazionale iraniana prenderà parte ai Mondiali e le gare si giocheranno secondo quanto stabilito dal sorteggio”. Il calendario prevede che l’Iran giochi a Los Angeles il 16 giugno contro la Nuova Zelanda, il 21 contro il Belgio e a Seattle il 27 giugno contro l’Egitto. “Siamo qui proprio per questo. Siamo felicissimi, perché è una squadra davvero forte, e ne sono molto contento” L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Infantino: “L’Iran parteciperà al Mondiale, nelle sedi previste”

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È successo oggi ad Antalya (Turchia), dove l'Iran ha affrontato in amichevole la Costa Rica. Era presente anche il presidente della FIFA Infantino, che ha parlato con i dirigenti sportivi iraniani e si è detto fiducioso che la squadra sarà al Mondiale. x.com

"L'Iran sarà al Mondiale, nelle sedi previste", ovvero negli Stati Uniti: è la certezza espressa dal presidente della Fifa, Gianni Infantino, in tribuna ad Antalya, in Turchia, per seguire l'amichevole Iran- Costa Rica. #ANSA - facebook.com facebook