Durante la notte, cinque persone sono riuscite a scavalcare la recinzione di un impianto sportivo e ad entrare. Sono rimaste all’interno circa quindici minuti, muovendosi all’interno dell’area e registrate da alcune telecamere di sorveglianza. Nessuna azione immediata è stata segnalata dalle forze dell’ordine, che ora indagano sull’episodio.

"Hanno scavalcato e sono entrati. Non so cosa volessero fare, ma sono rimasti dentro circa un quarto d’ora a girare per l’impianto". Il racconto di Stefano Falcioni, presidente della Ssd Muraglia Calcio, ricostruisce l’ennesima incursione notturna in una struttura pubblica. Stavolta non sul lungomare, ma in periferia, nell’ impianto sportivo comunale affidato alla società del Muraglia Calcio. Cinque persone, nella notte tra venerdì e sabato, hanno scavalcato le recinzioni e si sono introdotte all’interno dell’area, muovendosi tra campo, uffici e mezzi. Un blitz durato pochi minuti, ma sufficiente a lasciare tracce e soprattutto immagini: tutto è stato ripreso dal sistema di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incursione nell’impianto sportivo. Scavalcano di notte ed entrano: "Erano in cinque, ecco le immagini"

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