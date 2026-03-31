Incubo italiano la Bosnia va ai mondiali Azzurri sconfitti ai rigori | 5-2 Gattuso | Una mazzata così è difficile da digerire

La Bosnia si qualifica per i Mondiali 2026 negli Stati Uniti dopo aver battuto l’Italia ai rigori con un punteggio di 5-2. La partita si è conclusa con l’eliminazione della squadra italiana, che subisce la sua terza eliminazione consecutiva in qualificazioni mondiali. L’allenatore italiano ha commentato la sconfitta definendola “una mazzata difficile da digerire”.

La Bosnia va ai mondiali 2026 negli Usa. Si è deciso tutto ai rigori l’Italia è eliminata per la terza volta consecutiva. Donnarumma capisce la direzione di tiro di Bajraktarevic, ma lui mette dentro. Bosnia batte Italia 5-2. «I ragazzi hanno sorpreso anche me oggi per il cuore che ci hanno messo. Io personalmente chiedo scusa che non ce l’ho fatta, ma i ragazzi oggi mi hanno impressionato. Oggi parlare del mio futuro non è importante, oggi era importante andare ai Mondiali. Ci teniamo la prestazione, ma fa male». Così alla Rai il ct dell’Italia Gennaro Gattuso dopo l’eliminazione. «Una mazzata così è difficile da digerire. Non voglio parlare di arbitri e non voglio parlare di niente, ma oggi è ingiusto. 🔗 Leggi su Open.online

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