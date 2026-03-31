Incidenti morti e stress | a Bologna scatta il supporto psicologico per la polizia locale

A Bologna è stato firmato un accordo tra la Polizia Locale e l’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi dell’Emilia-Romagna per migliorare il sostegno psicologico agli agenti. Il protocollo mira a fornire assistenza agli operatori coinvolti in incidenti, morti o situazioni di forte stress. La misura intende offrire un aiuto concreto per affrontare le difficoltà legate al lavoro quotidiano.

Firmato un protocollo tra Comune e Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna: formazione, supporto e prevenzione per il benessere psicologico degli operatori A Bologna prende forma un nuovo modello di attenzione al benessere degli operatori pubblici. È stato firmato un protocollo d’intesa tra la Polizia Locale e l’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi dell’Emilia-Romagna con l’obiettivo di rafforzare il supporto psicologico agli agenti. L’accordo si inserisce nel progetto “Benessere psicologico per la Polizia Locale”, già attivo a Bologna, e ne amplia strumenti e obiettivi. Gli agenti sono spesso impegnati in contesti complessi, tra emergenze, incidenti gravi, conflitti sociali e interventi ad alto impatto emotivo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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