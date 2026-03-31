Incidente sulla Fipili | muore nello scontro con un tir fra Montopoli e Pontedera Due feriti uno è gravissimo

Stamattina sulla Fipili, tra Montopoli e Pontedera, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e un tir. Nell'impatto una persona è deceduta, mentre altre due sono rimaste ferite, una in condizioni gravissime. I vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti poco dopo le 9 per estrarre i coinvolti e gestire la scena dell'incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

MONTOPOLI VAL D’ARNO (PISA) – Incidente mortale stamattina, 31 marzo 2026, sulla Fipili. I vigili del fuoco del comando di Pisa sono intervenuto poco dopo le 9 nel tratto compreso fra Montopoli e Pontedera est in direzione Livorno. A perdere la vita un uomo di 60 anni che viaggiava a bordo di una delle auto rimasta coinvolta nello scontro fra un tir, un furgone, due macchine e una moto. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in gravissime condizioni all’ospedale Careggi di Firenze. Ferito anche il motociclista ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto è stato attivato anche elisoccorso Pegaso, oltre a 118, polizia stradale e personale di AVR. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Incidente sulla Fipili: muore nello scontro con un tir fra Montopoli e Pontedera. Due feriti, uno è gravissimo Articoli correlati Leggi anche: Un morto e alcuni feriti: Fipili, il tragico incidente di Montopoli. Scontro fra quattro veicoli Leggi anche: Fipili, incidente in galleria fra Montopoli e Pontedera. Coinvolte tre auto, traffico in tilt Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Incidente in Fi-Pi-Li, traffico bloccato da Ponsacco; Incidente alle porte di Milano travolta mentre attraversa la strada | gravissima. Incidente in Fipili, una vittima e 5 feriti - VIDEOMONTOPOLI IN VAL D'ARNO: L'elicottero Pegaso è atterrato allo svincolo di Montopoli. Code chilometriche e tratto chiuso. Lungo la superstrada altri tre sinistri ... toscanamedianews.it