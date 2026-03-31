Un incidente sul lavoro si è verificato in uno stabilimento tessile a Bellizzi, provocando la morte di un operaio. La Cisl ha chiesto alla direzione dell’azienda di interrompere le attività degli impianti in segno di rispetto per la vittima. La notizia ha suscitato grande attenzione tra i lavoratori e le associazioni sindacali della zona.

La tragica morte di Ciro Di Martino, deceduto mentre lavorava all'interno di uno stabilimento tessile specializzato nella produzione di ovatta a Bellizzi, ha scosso profondamente la comunità lavorativa della Campania Sud. La Femca Cisl Campania Sud, insieme alle Rsa aziendali, ha espresso il proprio cordoglio per l’incidente che ha causato la scomparsa del lavoratore, sottolineando ancora una volta l’urgenza di una cultura della sicurezza sul lavoro senza compromessi. “Siamo profondamente addolorati per la perdita del nostro collega - dichiarano Gerardo Giliberti e Fabio Giordano della Femca Cisl Campania Sud - e ci stringiamo alla famiglia e ai colleghi in questo momento di grande dolore. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Incidente sul lavoro a Bellizzi, la Cisl: "L'azienda fermi gli impianti per rispetto di Ciro"

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