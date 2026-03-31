Incidente in via Washington | ragazzo tampona un' auto con lo scooter e sviene durante i soccorsi

Un incidente si è verificato in via Washington quando un giovane a bordo di uno scooter ha tamponato un'auto. Dopo l'impatto, il ragazzo è svenuto e sono intervenuti i soccorritori. È stato poi trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto sono arrivati anche gli agenti per i rilievi dell'incidente.

Tampona un'auto con lo scooter, durante i soccorsi sviene e viene trasportato in ospedale in codice rosso. Grave incidente stradale nella serata di lunedì a Milano, in via Giorgio Washington. Un ragazzo di 23 anni è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Sebbene le sue condizioni iniziali non sembrassero critiche, il quadro clinico è precipitato durante le operazioni di soccorso, rendendo necessario il trasferimento in codice rosso. L'allarme è scattato intorno alle 23. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo la via a bordo del suo motociclo quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, ha tamponato violentemente un'auto che lo precedeva. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Incidente in via Washington: ragazzo tampona un'auto con lo scooter e sviene durante i soccorsi Articoli correlati Incidente tra scuolabus e auto: soccorsi 10 bambini, grave un ragazzo di 20 anniLo schianto frontale lungo la provinciale 22: soccorsi in azione per dieci bambini diretti a scuola. Leggi anche: Scontro auto-scooter: soccorsi e un ferito Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Incidente in via Washington: ragazzo tampona un'auto con lo scooter e sviene durante i soccorsi; Tiger Woods arrestato (e poi rilasciato) dopo incidente con l'auto, accusato di guida in stato di ebbrezza; Cronaca. Cesena, scontro fatale in via Calcinaro: muore giovane centauro; LaGuardia, the day after: al via le indagini sull’incidente. Incidente in via Washington: ragazzo tampona un'auto con lo scooter e sviene durante i soccorsiTampona un'auto con lo scooter, durante i soccorsi sviene e viene trasportato in ospedale in codice rosso. Grave incidente stradale nella serata di lunedì a Milano, in via Giorgio Washington. Un ... milanotoday.it Un incidente che riporta al centro il tema della sicurezza stradale in città, ma anche quello, sempre più attuale, dell’uso dei mezzi leggeri e del lavoro legato alle consegne..... - facebook.com facebook Enna, incidente sul lavoro in una struttura sportiva: muore un operaio x.com