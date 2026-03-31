incidente con il monopattino soccorso 45enne

Nella serata di ieri a Cremella, un uomo di 45 anni è stato coinvolto in un incidente con un monopattino in via Luigi Cadorna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che lo hanno trasportato in codice giallo, indicando una condizione di media gravità. L'incidente riguarda un episodio legato alla micromobilità elettrica.

Incidente con il monopattino a Cremella. Nella serata di ieri, lunedì 30 marzo, un uomo di 45 anni è stato soccorso in codice giallo (media gravità) dopo un sinistro legato alla micromobilità elettrica avvenuto in via Luigi Cadorna. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dello schianto. La centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha subito inviato sul posto un'ambulanza, allertando inoltre i carabinieri della compagnia di Merate. Dopo una prima assistenza portata sul posto, il 45enne è stato trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco per curare le ferite riportate nell'incidente. LeccoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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