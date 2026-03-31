Incidente alla rotonda di via Paolo Poggi | ferito il guidatore | FOTO e VIDEO

Un incidente si è verificato alla rotonda di via Paolo Poggi a San Lazzaro di Savena, coinvolgendo un'auto che si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine. Il conducente è rimasto ferito e assistito dai sanitari. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di soccorso e i rilievi.

Dalle prime ricostruzioni ci sarebbero altre auto sarebbero rimaste coinvolte. La polizia locale è al lavoro per effettuare i rilievi Momenti di paura a San Lazzaro di Savena, dove un’auto si è ribaltata nella rotonda di via Paolo Poggi, non lontano da via Jussi. Secondo le prime informazioni, il veicolo stava percorrendo la rotatoria a velocità sostenuta quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo per capovolgersi. Nell’incidente sarebbero rimaste coinvolte anche altre auto presenti in quel momento nella rotonda, anche se la dinamica precisa è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale. L’autista dell’auto ribaltata è stato soccorso e trasportato in pronto soccorso per accertamenti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Incidente alla rotonda di Casnigo, auto si ribalta: donna in ospedale. Illeso il figlio 15enne - Foto Leggi anche: Incidente a Oleggio, camion incastrato alla rotonda: traffico in tilt