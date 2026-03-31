Incidente a Milano Lorenzo Persiani prese di nascosto la Porsche dall’ex compagno della madre in passato altri 2 schianti

A Milano, un giovane ha preso di nascosto la Porsche dell’ex compagno della madre. La vettura, con targa tedesca, ha una potenza di 500 cavalli e un valore di 160mila euro. Il proprietario aveva vietato tassativamente al ragazzo di guidarla, dopo che in passato erano già avvenuti due incidenti in cui Lorenzo era rimasto illeso.

Il compagno della madre aveva vietato "tassativamente" al giovane di guidare la Porsche con targa tedesca da 500 cavalli e dal valore di 160mila euro a seguito di due precedenti incidenti dai quali Lorenzo era uscito illeso. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe approfittato del fatto c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Incidente a Milano, Lorenzo Persiani prese di nascosto la Porsche dall’ex compagno della madre, in passato altri 2 schianti Articoli correlati Chi era Lorenzo Mattia Persiani, vittima dell'incidente a Milano con la PorscheSecondo la ricostruzione non ci sarebbero altre auto coinvolte, ma solo una vettura fuori controllo. Leggi anche: Lorenzo Mattia Persiani, chi è lo studente 21enne morto in un incidente in Porsche a Milano Tutti gli aggiornamenti su Lorenzo Persiani Temi più discussi: Lorenzo Persiani, chi era lo studente morto per incidente su Porsche; Chi era Lorenzo Mattia Persiani, vittima dell'incidente a Milano con la Porsche; Lorenzo Persiani, l'incidente a Milano e la Porsche con targa tedesca lanciata ad alta velocità: le due ragazze in un posto solo, la carambola di 150 metri; Lorenzo Mattia Persiani, chi era lo studente morto a 21 anni in Porsche a Milano. Incidente a Milano: la corsa fatale di Lorenzo Persiani con la Porsche sottratta al patrignoincidente a Milano in Porsche: il 21enne Lorenzo Persiani perde la vita dopo una corsa fuori controllo, salve le due amiche a bordo. mam-e.it Incidente a Milano, la Porsche di Lorenzo Persiani presa di nascosto dal patrigno: gliel'aveva proibita dopo altri due schianti notturniL'ex marito della madre del 21enne aveva «tassativamente vietato» al ragazzo di guidare il bolide da 500 cavalli dopo due precedenti incidenti dai quali era uscito illeso. Ma nel weekend l'uomo era lo ... milano.corriere.it "Alcol, droga, cattive compagnie, sregolatezza", sarebbe questo un primo ritratto dello stile di vita di Lorenzo Mattia Persiani Una persona vicina alla famiglia di Lorenzo Persiani, il 21enne morto dopo uno schianto in Porsche a Milano, racconta a Fanpage.it al - facebook.com facebook Si schianta in Porsche contro alcune auto in sosta a Milano: morto il 21enne Lorenzo Mattia Persiani x.com